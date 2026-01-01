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    Messer LMO 18-33 Battery | Kärcher

    Black metal lawn mower blade with central mounting holes, shown on a white background.

    Messer LMO 18-33 Battery

    Artikelnummer: 2.444-010.0

    Nur wenige Handgriffe und das Rasenmähermesser aus hochwertigem Stahl ist im LMO 18-33 Battery eingebaut. Mit einer Schnittbreite von 33 cm erzielt es saubere Schnittergebnisse.