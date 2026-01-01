Messer LMO 18-33 Battery | Kärcher

Ein perfekter Rasen benötigt einen perfekten Schnitt. Und den gibt’s nur mit den richtigen Messern. Das Rasenmähermesser für den LMO 18-33 Battery mit einer Schnittbreite von 33 Zentimetern erzielt auch an unwägbaren Stellen im Garten die gewünschte Schnitthöhe. Weil das hochwertige Stahlmesser so optimal geschärft ist, bleiben keine ausgefransten Grashalme oder Unebenheiten stehen. So liefert der akkubetriebene Rasenmäher ein zuverlässiges und einwandfreies Schnittergebnis. Sollte ein Wechsel des Rasenmähermessers anstehen, reichen wenige Handgriffe an nur einer Schraube und schon kann es weitergehen: auf die Wiese und den Rasen, um den einzigartigen Geruch frisch geschnittenen Grases zu schnuppern.

Extra scharfes Stahlmesser Verwendung hochwertigen Stahls sorgt für saubere Schnittergebnisse ohne ausgefranste Grashalme. Einfacher Messerwechsel Wenige Handgriffe an nur einer Schraube und das Messer ist ausgetauscht. Effektive Form Dank der durchdachten Form des Messers landet das Schnittgut rückstandsfrei im Fangkorb. Perfekt abgestimmtes Zubehör Das Rasenmähermesser ist ideal für den Akku-Rasenmäher LMO 18-33 Battery.