Messer LMO 18-33 Battery | Kärcher

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Artikelnummer: 2.444-010.0Nur wenige Handgriffe und das Rasenmähermesser aus hochwertigem Stahl ist im LMO 18-33 Battery eingebaut. Mit einer Schnittbreite von 33 cm erzielt es saubere Schnittergebnisse.
Schnittbreite (cm)
33
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
330 x 55 x 11
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete