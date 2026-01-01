Messer LMO 18-36 Battery | Kärcher

Die extra scharfen Stahlmesser für den akkubetriebenen LMO 18-36 Battery-Rasenmäher lassen keine ausgefransten Grashalme stehen. Mit einer Schnittbreite von 36 Zentimetern schneiden sie sauber den Rasen und hinterlassen auch an unwägbaren Stellen keine Unebenheiten. Mit nur wenig Kraftaufwand nehmen die vortrefflichen Stahlmesser jedem Hälmchen die Höhe und liefern so ein ausgezeichnetes Schnittergebnis. Steht ein Wechsel des Rasenmähermessers an, bedarf es nur weniger Handgriffe an einer Schraube und schon kann es weitergehen im satten Grün. Und dank der durchdachten Form des Messers landet das Schnittgut gleich rückstandsfrei im Fangkorb. So macht Mähen Spaß.

Extra scharfes Stahlmesser Verwendung hochwertigen Stahls sorgt für saubere Schnittergebnisse ohne ausgefranste Grashalme. Einfacher Messerwechsel Wenige Handgriffe an nur einer Schraube und das Messer ist ausgetauscht. Effektive Form Dank der durchdachten Form des Messers landet das Schnittgut rückstandsfrei im Fangkorb. Perfekt abgestimmtes Zubehör Das Rasenmähermesser ist ideal für den Akku-Rasenmäher LMO 18-36 Battery.