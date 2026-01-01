Messer LMO 18-36 Battery | Kärcher

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Artikelnummer: 2.444-011.0Das Rasenmähermesser mit einer Schnittbreite von 36 cm ist ideal für den Einsatz im akkubetriebenen LMO 18-36 Battery geeignet und sorgt dabei für ausgezeichnete Schnittergebnisse.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
360 x 61 x 11
Gewicht (kg)
0.2
Farbe
schwarz
Schnittbreite (cm)
36
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete