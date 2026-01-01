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    Messer LMO 2-18 | Kärcher

    Black metal lawnmower blade with curved edges, viewed from above on a white background.

    Messer LMO 2-18

    Artikelnummer: 2.445-260.0

    Nur wenige Handgriffe und das Rasenmähermesser aus hochwertigem Stahl ist im Akku-Rasenmäher LMO 2-18 eingebaut. Auf einer Schnittbreite von 32 cm erzielt es saubere Schnittergebnisse.