Messer LMO 36-40 Battery | Kärcher

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Artikelnummer: 2.444-012.0Keine ausgefransten Grashalme, keine Unebenheiten, die stehen bleiben – dafür sorgt das kraftvolle Rasenmähermesser aus Stahl mit einer Schnittbreite von 40 cm für den LMO 36-40 Battery.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
400 x 52 x 17
Gewicht (kg)
0.4
Farbe
schwarz
Schnittbreite (cm)
40
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete