Messer LMO 36-40 Battery | Kärcher

Der Rasen ist gemäht, das Schnittgut dank der durchdachten Form des akkubetriebenen Rasenmähermessers rückstandsfrei im Korb gelandet – ein perfekter Tag im Garten also. Dafür gesorgt haben die rasiermesserscharfen Stahlmesser für den 36-40 Battery, die keinen Grashalm ausgefranst oder Unebenheiten im Rasen stehen lassen. Mit ihnen wird die gewünschte Schnitthöhe bei einer Schnittbreite von 40 Zentimetern sauber erreicht und ein Rasen zurückgelassen, der sich sehen lassen kann. Bei einem Wechsel des Rasenmähermessers sind nur wenige Handgriffe an einer Schraube vonnöten, die schnell und einfach getätigt werden.

Extra scharfes Stahlmesser Verwendung hochwertigen Stahls sorgt für saubere Schnittergebnisse ohne ausgefranste Grashalme. Einfacher Messerwechsel Wenige Handgriffe an nur einer Schraube und das Messer ist ausgetauscht. Effektive Form Dank der durchdachten Form des Messers landet das Schnittgut rückstandsfrei im Fangkorb. Perfekt abgestimmtes Zubehör Das Rasenmähermesser ist ideal für den Akku-Rasenmäher LMO 36-40 Battery.