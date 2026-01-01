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    Messer LMO 36-46 Battery | Kärcher

    Black metal lawn mower blade with three holes, isolated on a white background.

    Messer LMO 36-46 Battery

    Artikelnummer: 2.444-013.0

    Bei einer Schnittbreite von 46 cm hinterlässt das Rasenmähermesser des LMO 36-46 Battery ausgezeichnet abgetrennte Grashalme, ohne auszufransen oder Unebenheiten stehen zu lassen.