Messer LMO 36-46 Battery | Kärcher

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Artikelnummer: 2.444-013.0Bei einer Schnittbreite von 46 cm hinterlässt das Rasenmähermesser des LMO 36-46 Battery ausgezeichnet abgetrennte Grashalme, ohne auszufransen oder Unebenheiten stehen zu lassen.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
460 x 53 x 15
Gewicht (kg)
0.4
Farbe
schwarz
Schnittbreite (cm)
46
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete