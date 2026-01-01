Messer LMO 36-46 Battery | Kärcher

Eine breite Schneise sauber geschnittenen Rasens hinterlassen die extra scharfen Stahlmesser mit dem akkubetriebenen 36-46 Battery-Rasenmäher: 46 Zentimeter in der Breite bei variabler Schnitthöhe und kein ausgefranster Grashalm darunter. Dabei sind die Rasenmähermesser nicht nur scharf, sie sind zudem so geformt, dass das Schnittgut rückstandsfrei im Fangsack landet, sodass kein Nachrechen vonnöten ist. Gewechselt werden die Rasenmähermesser ganz einfach mit nur wenigen Handgriffen an einer Schraube.

Extra scharfes Stahlmesser Verwendung hochwertigen Stahls sorgt für saubere Schnittergebnisse. Einfacher Messerwechsel Wenige Handgriffe an nur einer Schraube und das Messer ist ausgetauscht. Effektive Form Dank der durchdachten Form des Messers landet Schnittgut rückstandsfrei im Fangkorb. Perfekt abgestimmtes Zubehör Das Rasenmähermesser ist ideal für den Akku-Rasenmäher LMO 36-46 Battery.