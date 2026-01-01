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    Messer LMO 4-18 Dual | Kärcher

    Black plastic blade with a curved end and mounting holes, isolated on a white background.

    Messer LMO 4-18 Dual

    Artikelnummer: 2.445-262.0

    Keine ausgefransten Grashalme, keine Unebenheiten, die zurückbleiben – dafür sorgt das scharfe Rasenmähermesser aus Stahl mit einer Schnittbreite von 37 cm für den LMO 4-18 Dual.