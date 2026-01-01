Messer LMO 4-18 Dual | Kärcher

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Artikelnummer: 2.445-262.0Keine ausgefransten Grashalme, keine Unebenheiten, die zurückbleiben – dafür sorgt das scharfe Rasenmähermesser aus Stahl mit einer Schnittbreite von 37 cm für den LMO 4-18 Dual.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
370 x 94 x 18
Gewicht (kg)
0.3
Farbe
schwarz
Schnittbreite (cm)
37
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.4
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete