Messer LMO 4-18 Dual | Kärcher

Der Rasen ist gemäht, das Schnittgut dank der durchdachten Form des Messers im Fangkorb gelandet, das Ergebnis optimal – ein perfekter Tag im Garten also. Dafür gesorgt hat das scharfe Stahlmesser für den Akku-Rasenmäher LMO 4-18 Dual, das keinen Grashalm ausfranst oder Unebenheiten im Rasen zurücklässt. Mit dem Messer wird die gewünschte Schnitthöhe auf einer Schnittbreite von 37 Zentimetern erreicht und ein Rasen hinterlassen, der sich sehen lassen kann. Bei einem Wechsel des Rasenmähermessers sind nur wenige, einfache Handgriffe notwendig.

Extra scharfes Stahlmesser Verwendung hochwertigen Stahls sorgt für saubere Schnittergebnisse ohne ausgefranste Grashalme. Einfacher Messerwechsel Wenige Handgriffe an nur einer Schraube und das Messer ist ausgetauscht. Effektive Form Dank der durchdachten Form des Messers landet das Schnittgut im Fangkorb. Perfekt abgestimmtes Zubehör Das Rasenmähermesser ist ideal für den Akku-Rasenmäher LMO 4-18 Dual geeignet.