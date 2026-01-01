Messer LMO 5-18 Dual | Kärcher

Akku geladen, das Wetter spielt mit, es geht los im Garten. Dank des scharfen Stahlmessers sorgt der Akku-Rasenmäher LMO 5-18 Dual für einen kraftvollen und sauberen Schnitt ohne ausgefranste Grashalme. Das Messer erfasst den Rasen auf einer Schnittbreite von 41 Zentimetern und hinterlässt ein hervorragendes Mähergebnis. Der Wechsel ist mit wenigen Handgriffen erledigt – und steigert die Freude an der Gartenarbeit.

Extra scharfes Stahlmesser Verwendung hochwertigen Stahls sorgt für saubere Schnittergebnisse ohne ausgefranste Grashalme. Einfacher Messerwechsel Wenige Handgriffe an nur einer Schraube und das Messer ist ausgetauscht. Effektive Form Dank der durchdachten Form des Messers landet das Schnittgut im Fangkorb. Perfekt abgestimmtes Zubehör Das Rasenmähermesser ist ideal für den Akku-Rasenmäher LMO 5-18 Dual geeignet.