Messer LMO 5-18 Dual | Kärcher

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Artikelnummer: 2.445-263.0Einfach ein sauberes Mähergebnis – dafür sorgt das Stahlmesser mit einer Schnittbreite von 41 cm für den Akku-Rasenmäher LMO 5-18 Dual.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
410 x 93 x 19
Gewicht (kg)
0.4
Farbe
schwarz
Schnittbreite (cm)
41
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.4
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete