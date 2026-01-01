Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Messer Set RCX | Kärcher

    Twelve silver blades with holes and twelve screws arranged in rows on a white background.

    Messer Set RCX

    Artikelnummer: 2.269-705.0

    Die Ersatzmesser für den RCX Mähroboter ermöglichen einen rasiermesserscharfen Rasenschnitt. Für eine durchgehend hohe Mäheffizienz werden die Messer regelmäßig ausgetauscht.