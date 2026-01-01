Messer Set RCX | Kärcher

Die Messer des Mähroboters sollten alle 1 bis 2 Monate gewechselt werden, um einen effizienten Schnitt und einen gesunden Rasen zu garantieren. Die Klingen sind 2-seitig geschliffen und gehärtet, was für eine längere Standzeit sorgt. Das Set besteht aus 12 Ersatzmessern und 12 Schrauben, die einfach per Hand gewechselt werden können, um einen leichten Messerwechsel zu ermöglichen.

Beidseitig geschliffene Messer Sorgen für einen rasiermesserscharfen Rasenschnitt. Durch das abwechselnde Rotieren des Mähwerks in beide Richtungen werden die Messer beidseitig beansprucht und bleiben doppelt so lange scharf. Einfacher Wechsel Einfacher Messerwechsel mit nur wenigen Handgriffen. Für einen Messerwechsel werden lediglich ein Schraubendreher und feste Handschuhe benötigt.