Akku-Multifunktionslampe MFL 2-18 | Kärcher

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Akku-Multifunktionslampe
Artikelnummer: 1.445-360.0
Akku-Gerät
1
Akkuplattform
18-V-Akkuplattform
Helligkeitsstufen
2
Lichtstrom (lm)
280
Ausgangsleistung USB-A (A)
0.5
Ausgangsleistung USB-C (A)
2
Akkutyp
Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V)
18
Laufzeit je Akkuladung (min)
max. 540 max. 1080
Farbe
Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg)
0.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
100 x 102 x 199
Ausrüstung
Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete