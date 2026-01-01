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    Mikrofaser-Tuchset | Kärcher

    White microfiber cloth and cover set on a plain white background.

    Mikrofaser-Tuchset

    Artikelnummer: 6.905-921.0

    Microfaser-Tuchset bestehend aus 1 Bodentuch und 1 Überzug aus hochwertiger Mikrofaser für die Handdüse. Für eine noch bessere Schmutzaufnahme.