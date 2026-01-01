Mikrofaser-Tuchset | Kärcher

Microfaser-Tuchset bestehend aus 1 Bodentuch und 1 Überzug aus hochwertiger Mikrofaser für die Handdüse. Für eine noch bessere Schmutzentfernung und -aufnahme. Das Bodentuch kann sowohl an der Standard-Bodendüse als auch an der großen Bodendüse für Kärcher Dampfreiniger befestigt werden. Der Überzug wird ganz einfach über die Handdüse gezogen und schon kann es los gehen. Für eine effektive Bodenreinigung aller Fliesen-, Naturstein-, Linoleum- und PVC-Böden.

Bodentuch aus Mikrofaser Schmutz wird optimal gelöst und im Tuch aufgenommen Maschinenwäsche 60 °C möglich. Überzug für Handdüse aus Mikrofaser Schmutz wird optimal gelöst und im Tuch aufgenommen