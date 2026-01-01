Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Mikrofaser-Wischbezüge | Kärcher

    Two folded white microfibre cloths with grey stripes, placed on a white background.

    Mikrofaser-Wischbezüge

    Artikelnummer: 2.633-100.0

    Der Mikrofaserwischbezug sorgt für optimale Schmutzentfernung auf allen glatten Oberflächen.