Mikrofaser-Wischbezüge | Kärcher

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Artikelnummer: 2.633-100.0Der Mikrofaserwischbezug sorgt für optimale Schmutzentfernung auf allen glatten Oberflächen.
Menge (Stück)
2
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
70 x 275 x 30
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete