Mikrofasertuch | Kärcher

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Artikelnummer: 2.643-872.0Mit dem hochwertigen Flausch-Mikrofasertuch lassen sich die Reinigungsobjekte vor dem Verstauen abtrocknen.
Faserzusammensetzung Textil
80 % Polyester, 20 % Polyamid
Farbe
Anthrazit
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
400 x 400 x 4
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete