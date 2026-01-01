Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Mikrofasertuch | Kärcher

    Grey microfibre cloth folded neatly, showcasing its soft and textured surface.

    Mikrofasertuch

    Artikelnummer: 2.643-872.0

    Mit dem hochwertigen Flausch-Mikrofasertuch lassen sich die Reinigungsobjekte vor dem Verstauen abtrocknen.