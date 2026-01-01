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    MJ 24 5-in-1 Multi Jet | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner nozzle with multiple spray settings, featuring a black and grey design.

    MJ 24 5-in-1 Multi Jet

    Artikelnummer: 2.644-171.0

    Vielseitiges 5-in-1-Mehrfachstrahlrohr für KHB und OC 6-18 Modelle: das MJ 24 mit Punkt-, Flach-, Spül-, Nebel- und Gießstrahl. Bequem einstellbar durch Drehen am Düsenkopf.