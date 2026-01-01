MJ 24 5-in-1 Multi Jet | Kärcher

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Artikelnummer: 2.644-171.0Vielseitiges 5-in-1-Mehrfachstrahlrohr für KHB und OC 6-18 Modelle: das MJ 24 mit Punkt-, Flach-, Spül-, Nebel- und Gießstrahl. Bequem einstellbar durch Drehen am Düsenkopf.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
70 x 58 x 60
Gewicht (kg)
0.1
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete