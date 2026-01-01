MJ 24 Handheld 5-in-1 Multi Jet | Kärcher

Das Multi Jet Handheld bietet 5 Strahlarten in einem einzigen Strahlrohr: Punktstrahl, Flachstrahl, Spülstrahl, Nebenstrahl und Gießstrahl. Dadurch ist das Mehrfachstrahlrohr perfekt für unterschiedliche Anwendungen geeignet. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt ganz einfach durch bequemes Drehen am Düsenkopf. Der Quick Connect-Anschluss zwischen Düsenkopf und Verlängerungsrohr ermöglicht den schnellen und einfachen Wechsel zu einem anderen Handheld Cleaner-Zubehör mit nur einer Hand. Das Verlängerungsrohr erleichtert ergonomisches Arbeiten und schützt durch die Entfernung weitgehend vor Spritzwasser. Das MJ 24 Handheld ist kompatibel mit dem Akku-Druckreiniger KHB 5 Battery.

5-in-1-Strahlrohr 5 verschiedene Strahlarten in einem Strahlrohr. Zeitersparnis Auf einen Strahlrohrwechsel kann verzichtet werden. Reinigen und Bewässern in einem Schritt Auf einen Wechsel zu Gartenschlauch und Spritzpistole kann verzichtet werden. Punktstrahl Reinigen von Fugen, Spalten oder engen Zwischenräumen sowie Lösen punktueller Verschmutzungen. Flachstrahl Reinigen von Oberflächen und Objekten. Spülstrahl Gelösten Schmutz wegspülen. Nebelstrahl Pflanzen von Staub oder Pollen befreien sowie leicht bewässern. Gießstrahl Pflanzen bewässern. Quick Connect-Anschluss Einfacher und schneller Wechsel.