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    Natürlicher Bodenreiniger RM 538N | Kärcher

    Kärcher Natural Floor Cleaner bottle with yellow label, featuring plant-based ingredients and cleaning instructions.

    Natürlicher Bodenreiniger RM 538N

    Artikelnummer: 6.296-286.0

    Ideal für alle versiegelten Hartböden: der natürliche Bodenreiniger RM 538N mit veganer Rezeptur für nachhaltige Sauberkeit. Wirkt stark gegen Schmutz und unangenehme Gerüche.