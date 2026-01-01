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    Natürlicher Universalreiniger RM 626N | Kärcher

    Kärcher Natural Universal Cleaner bottle with a label showing a person using a Kärcher high-pressure cleaner outdoors.

    Natürlicher Universalreiniger RM 626N

    Artikelnummer: 6.296-225.0

    Der Natürliche Universalreiniger RM 626N, mit 98 % naturbasierten Inhaltsstoffen, reinigt effizient alle Materialien rund ums Haus. Ideal für Hochdruckreiniger.