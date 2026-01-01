Natürlicher Universalreiniger RM 626N | Kärcher

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Artikelnummer: 6.296-225.0Der Natürliche Universalreiniger RM 626N, mit 98 % naturbasierten Inhaltsstoffen, reinigt effizient alle Materialien rund ums Haus. Ideal für Hochdruckreiniger.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
100 x 100 x 215
Gewicht (kg)
1
Gebindegröße (l)
1
Verpackungseinheit (Stück)
6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.1
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Anwendungsgebiete