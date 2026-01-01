Niederdruck Multi Jet | Kärcher

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Artikelnummer: 2.644-499.0Vielseitige 4-in-1-Multidüse für die mobilen Druckreiniger OC 3 und OC 4 mit Punkt-, Flach-, Nebel- und Gießstrahl für diverse Anwendungszwecke. Bequem einstellbar durch Drehen am Düsenkopf.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
119 x 59 x 59
Gewicht (kg)
0.1
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete