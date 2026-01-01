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    Niederdruck Multi Jet | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner nozzle, black with gold accents, featuring adjustable settings and ergonomic design.

    Niederdruck Multi Jet

    Artikelnummer: 2.644-499.0

    Vielseitige 4-in-1-Multidüse für die mobilen Druckreiniger OC 3 und OC 4 mit Punkt-, Flach-, Nebel- und Gießstrahl für diverse Anwendungszwecke. Bequem einstellbar durch Drehen am Düsenkopf.