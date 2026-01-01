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    Mobile Outdoor Cleaner OC 3 Plus Car | Kärcher

    Kärcher portable cleaning device with a grey top, yellow base, and attached black power cable.

    Mobile Outdoor Cleaner

    OC 3 Plus Car

    Artikelnummer: 1.680-034.0