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    Mobile Outdoor Cleaner OC 4 | Kärcher

    Sale
    Kärcher portable cleaner with a grey handle, black lid, yellow base, and coiled hose attached to a nozzle.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    IF Design Award 2025

    Mobile Outdoor Cleaner

    OC 4

    Artikelnummer: 1.599-350.0

    • Druckreiniger mit integriertem Wassertank (8 l), Niederdruck (7 bar)
    • Akkubetrieben, max. 22 min Laufzeit, Pistole mit Arretierung, kompaktes Design
    • Flachstrahldüse, Ladegerät