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    Mobile Outdoor Cleaner OC 7-18 Handheld | Kärcher

    Kärcher handheld pressure washer with a spray bottle attachment and coiled hose on a white background.

    Mobile Outdoor Cleaner

    OC 7-18 Handheld

    Artikelnummer: 1.328-146.0

    • Handgehaltener Druckreiniger, Mitteldruck (24 bar)
    • 18-V-Akkuplattform, Druckregulierung mit eco!-Modus
    • 5-in-1 Multi Jet-Düse, Schaumdüse, Ansaugschlauch
    ¹⁾
    In der eco!Mode-Einstellung ist der Wasserverbrauch um 20 % und der Energieverbrauch um 59 % im Vergleich zur höchsten Einstellung (Max-Mode) reduziert.