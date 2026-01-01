Parkettdüse | Kärcher

Die Parkettdüse mit weichen Borsten für eine schonende Reinigung von Hartböden wie Parkett und Laminat sowie Kork, PVC, Linoleum und Fliesen.

Geeignet für die Kärcher Staubsauger & Staubsauger mit Wasserfilter Für eine sanfte und schonende Reinigung ohne Kratzer. Flexibles Gelenk Sehr gute Wendigkeit und Unterfahrbarkeit von Möbeln.