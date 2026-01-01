Parkettdüse | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-302.0Die Kärcher Parkettdüse mit weichen Borsten für die schonende Reinigung von Parkett und anderen empfindlichen Hartböden.
Menge (Stück)
1
Standardnennweite (mm)
35
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
301 x 175 x 54
Anwendungsgebiete