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    PC 15 | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure cleaner hose with two nozzle attachments on a white background.

    PC 15

    Artikelnummer: 2.644-492.0

    Rohrreinigungsset mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren und für das Entfernen von Verstopfungen. Mit praktischem Wechselsystem und 2 Düsen inklusive.
    Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.