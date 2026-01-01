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    PC 15 Rohrreinigungsset | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with brass fittings on a white background.

    PC 15 Rohrreinigungsset

    Artikelnummer: 2.637-767.0

    Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.
    Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.