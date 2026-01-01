PC 15 Rohrreinigungsset | Kärcher

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Artikelnummer: 2.637-767.0Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.
Länge (m)
15
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
1.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
250 x 250 x 80
Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete