PC 20 Dachrinnen- und Rohrreinigungsset | Kärcher

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Artikelnummer: 2.642-240.0Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine – mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.
Länge (m)
20
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
250 x 340 x 100
Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete