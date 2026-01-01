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    PC 20 Dachrinnen- und Rohrreinigungsset | Kärcher

    Kärcher pipe cleaning kit with hose, nozzle, claw attachment, and various connectors on a white background.

    PC 20 Dachrinnen- und Rohrreinigungsset

    Artikelnummer: 2.642-240.0

    Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine – mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.
    Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.