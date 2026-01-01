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    Terrassenreiniger PCL 3-18 | Kärcher

    Kärcher cordless weed remover with a yellow base, long handle, and black grip.

    Terrassenreiniger

    PCL 3-18

    Artikelnummer: 1.644-010.0

    • 2 rückwärts drehende Bürstenwalzen, integrierte regulierbare Wasserausbringung
    • Wasserverbrauch max. 180 l/h (Niederdruck), 18-V-Akkuplattform
    • Bürstenwalzen für Holzflächen