Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Terrassenreiniger PCL 4 | Kärcher

    Kärcher electric weed remover with a long handle, yellow base, and visible power cord plug.

    Terrassenreiniger

    PCL 4

    Artikelnummer: 1.644-000.0

    • 2 rückwärts drehende Bürstenwalzen, integrierte regulierbare Wasserausbringung
    • Wasserverbrauch max. 180 l/h (Niederdruck)
    • Bürstenwalzen für Holzflächen