Terrassenreiniger PCL 4 | Kärcher

Mit dem elektrisch betriebenen PCL 4 lassen sich Holzterrassen einfach, gründlich und besonders gleichmäßig von hartnäckigen Verschmutzungen befreien. Den Terrassenreiniger kurzerhand an den Gartenschlauch anschließen und losreinigen. Dank der Kombination aus 2 rotierenden und austauschbaren Bürstenwalzen und der regulierbaren Wassermenge kann der Schmutz zuverlässig gelöst und gleichzeitig abtransportiert werden. So wird die Terrasse im Nullkommanichts gründlich sauber – und es wird nur so viel Wasser verbraucht, wie die Reinigungsaufgabe erfordert. Die Breite und Position der Walzen sind so ausgelegt, dass 2 Dielen in einem Schritt und bis an die Kante gereinigt werden können, was zusätzlich Zeit spart. Dank der austauschbaren Bürstenwalzen lassen sich neben Holz und WPC auch glatte Steinfliesen mit geschlossener Oberflächenstruktur gründlich und sanft reinigen.

Zwei hochwertige rotierende Bürstenwalzen (für Holzflächen im Lieferumfang enthalten) Gründliche und gleichmäßige Reinigung von Holzflächen im Außenbereich mit guter Flächenleistung. Zwei Düsen oberhalb der Bürstenwalzen Lösen und Abtransportieren des Schmutzes in einem Arbeitsgang. Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen. Über ein Ventil regulierbare Wassermenge Wassersparende Reinigung. Zentrale Fixierung der Bürstenwalzen Reinigen bis zum Rand – auch bei Ecken und Kanten. Austauschbare Bürstenwalzen Bürstenwalzen Holzflächen geeignet für die Reinigung von Holz-Terrassendielen und WPC-Belägen. Als Zubehör erhältliche Bürstenwalzen Stein geeignet für glatte Steinfliesen mit geschlossener Oberflächenstruktur. Kraftvoller Motor zum Antrieb der Bürstenwalzen Einfaches Arbeiten mit geringem Kraftaufwand.