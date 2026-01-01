Terrassenreiniger PCL 4 | Kärcher

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Terrassenreiniger
Artikelnummer: 1.644-000.0
Max. Druck (bar)
10
Druckbereich
Niederdruck
Wasserverbrauch bei 4 bar (l/h)
max. 180
Nennleistungsaufnahme (kW)
0.6
Bürstendrehzahl (U/min)
600 - 800
Arbeitsbreite Bürstenwalzen (mm)
300
Farbe
Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg)
5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
6.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1281 x 307 x 350
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete