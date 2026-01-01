Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Terrassenreiniger PCL 6 | Kärcher

    Kärcher electric weed remover with a long handle, yellow body, and black wheels, standing upright against a white background.

    Terrassenreiniger

    PCL 6

    Artikelnummer: 1.644-020.0

    • 4 gegenläufig drehende Bürstenwalzen, integrierte regulierbare Wasserausbringung
    • Wasserverbrauch max. 180 l/h (Niederdruck)
    • Bürstenwalzen für Holzflächen