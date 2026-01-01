Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Akku-Astsäge PGS 4-18 | Kärcher

    Kärcher battery-powered garden saw with a yellow and black handle, featuring a serrated blade and battery pack at the base.

    Akku-Astsäge

    PGS 4-18

    Artikelnummer: 1.445-330.0

    • Für Äste bis 8 cm, Sägeblatt „Made in Germany“, werkzeugloser Sägeblattwechsel
    • 18-V-Akkuplattform
    ¹⁾
    Ø Äste: 5 cm