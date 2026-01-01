Akku-Astsäge PGS 4-18 | Kärcher

Die Akku-Astsäge PGS 4-18 von Kärcher ist besonders für das Schneiden von Ästen mit einem Durchmesser von bis zu 80 Millimetern geeignet. Der abnehmbare Astbügel ermöglicht eine sichere und einfache Anwendung und verhindert das Abrutschen. Die Sägeblätter können werkzeuglos ausgetauscht werden. Auch das Arbeiten in einer Höhe von bis zu 3,5 Metern ist mit der Teleskopverlängerung als optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) eine Leichtigkeit.

Qualitätssägeblatt made in Germany Für optimale Schnittleistung. Werkzeugloser Sägeblattwechsel Schneller und einfacher Wechsel des Sägeblatts ohne zusätzliches Werkzeug. Abnehmbarer Astbügel Gewährleistet einen sicheren Halt auch bei einhändigem Schneiden. Werkzeuglos abnehmbar je nach Einsatz und Bedarf. Abnehmbarer Akkufuß Befestigung der Säge an der Teleskopverlängerung ohne zusätzliches Gewicht. 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform Das Gerät kann mit allen 18 V Kärcher Battery Power-Akkus betrieben werden. Gummierter Handgriff Für maximalen Komfort – besonders bei längeren Arbeitseinsätzen.