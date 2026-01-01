Akku-Astsäge PGS 4-18 | Kärcher

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Akku-Astsäge
Artikelnummer: 1.445-330.0
Akku-Gerät
1
Akkuplattform
18-V-Akkuplattform
Hubzahl (min-1)
max. 2500
Schnittdurchmesser mit Astbügel (mm)
50
Schnittdurchmesser ohne Astbügel (mm)
80
Sägeblattlänge (mm)
150
Lautstärke (dB(A))
83
Akkutyp
Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V)
18
Leistung je Akkuladung ¹⁾ (Schnitte)
max. 120 max. 240
Laufzeit je Akkuladung (min)
max. 18 max. 36
Farbe
Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg)
1.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
475 x 89 x 174
Lieferumfang
Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete