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    Akku-Teleskop-Heckenschere PHG 18-45 Battery | Kärcher

    Kärcher telescopic hedge trimmer with yellow handle and black blade, accompanied by an extension pole.

    Akku-Teleskop-Heckenschere

    PHG 18-45 Battery

    Artikelnummer: 1.444-210.0

    ¹⁾
    Heckenbreite: 1 m, horizontaler Schnitt