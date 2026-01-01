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    Akku-Teleskop-Heckenschere PHG 2-18 | Kärcher

    Kärcher pole hedge trimmer, yellow and black, on a white background.

    Akku-Teleskop-Heckenschere

    PHG 2-18

    Artikelnummer: 1.445-620.0

    • 45 cm Schnittlänge, 18 mm Zahnabstand, abwinkelbarer Schneidkopf
    • Teleskopierbarer Stiel, 18-V-Akkuplattform
    • Messerschutz, Schnittgutkehrer, Schultergurt