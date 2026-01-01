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    Power Bodentuchset EasyFix | Kärcher

    Two Kärcher cleaning pads, one white with black stripes and one grey with black stripes, on a white background.

    Power Bodentuchset EasyFix

    Artikelnummer: 2.863-342.0

    Zwei Bodentücher für die gründliche und hygienische Reinigung von unempfindlichen Hartböden mit mittleren bis hartnäckigen Verschmutzungen.