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    Powerbürstenset | Kärcher

    Four Kärcher round brush attachments with black bases and bristles in gold and white, arranged on a white background.

    Powerbürstenset

    Artikelnummer: 2.863-335.0

    Mit dem Powerbürstenset werden auch hartnäckiger Schmutz und Verkrustungen einfach, schnell und rückstandsfrei entfernt. Besonders gut geeignet für den Einsatz auf dem Ofen- oder Grillrost.