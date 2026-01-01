Powerbürstenset | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-335.0Mit dem Powerbürstenset werden auch hartnäckiger Schmutz und Verkrustungen einfach, schnell und rückstandsfrei entfernt. Besonders gut geeignet für den Einsatz auf dem Ofen- oder Grillrost.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
26 x 26 x 40
Gewicht (kg)
0
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete