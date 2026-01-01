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    Powerdüsenset | Kärcher

    Yellow Kärcher nozzle and black extension wand on white background.

    Powerdüsenset

    Artikelnummer: 2.863-263.0

    Das Powerdüsenset enthält eine Powerdüse inkl. Verlängerungsstück. Ideal für die mühelose und umweltfreundliche Reinigung von schwer zugänglichen Stellen wie z. B. Ecken und Fugen.