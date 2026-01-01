Powerdüsenset | Kärcher

Die im Set enthaltene Powerdüse inkl. Verlängerungsstück erhöht die Reinigungskraft der Punktstrahldüse enorm. Der Dampfstrahl arbeitet noch effektiver und sorgt für eine mühelose und umweltfreundliche Reinigung von schwer zugänglichen Stellen wie z. B. Ecken, Kanten und Fugen. Geeignet für zahlreiche Anwendungen in Küche, Bad und WC.

Verengte Dampfaustrittsöffnung Die Reinigungskraft des Dampfstrahls wird zusätzlich verstärkt. Durch die erhöhte Reinigungskraft wird Schmutz aus Fugen und Ecken problemlos entfernt. Verlängerungsstück für die Punktstrahldüse Mühelose Erreichbarkeit von schwer zugänglichen Stellen.