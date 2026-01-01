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    PS 20 Flächenreiniger | Kärcher

    Kärcher rotating wash brush with two extension tubes, featuring black and grey design with visible bristles.

    PS 20 Flächenreiniger

    Artikelnummer: 2.644-018.0

    Der Powerschrubber ist die ideale Ergänzung für KHB- und OC 6-18-Modelle zur Reinigung von kleinen Flächen und Treppen.