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    Akku-Drucksprüher PSU 4-18 | Kärcher

    Kärcher battery-powered sprayer with yellow handle, grey base, and long nozzle attachment.

    Akku-Drucksprüher

    PSU 4-18

    Artikelnummer: 1.445-300.0

    • 4 l Tankvolumen, 30 l/h Fördermenge, teleskopierbare Lanze
    • 18-V-Akkuplattform
    • Schultergurt, Messbecher