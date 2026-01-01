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    Akku-Teleskopsäge PSW 18-20 Battery | Kärcher

    Kärcher battery-powered pole saw with extension, featuring a yellow handle and black shaft, displayed on a white background.

    Akku-Teleskopsäge

    PSW 18-20 Battery

    Artikelnummer: 1.444-010.0

    • 20 cm Sägeblatt, 5,5 m/s Kettengeschwindigkeit
    • Automatische Kettenschmierung, 18-V-Akkuplattform, Verlängerung für bis zu 4 m
    • Ölflasche, Schultergurt
    ¹⁾
    Ø Äste: 5 cm