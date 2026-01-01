Akku-Teleskopsäge PSW 18-20 Battery | Kärcher

Dank ihres praktischen Verlängerungseinsatzes eignet sich die Akku-Teleskopsäge PSW 18-20 Battery perfekt für die Baumpflege in der Höhe. Der optimierte 30°-Schwertwinkel bietet einen komfortablen Schnitt von Ästen in bis zu 4 Metern Höhe, während man selbst sicher auf dem Boden stehen bleibt. Die einfache Kettenspannung und die automatische Kettenschmierung bieten eine mühelose Bedienung des Geräts. Der mitgelieferte Schultergurt erleichtert die Handhabung auch bei längerem Arbeiten. Im Lieferumfang sind das Gerät, das Schwert, die Kette, der Schwertschutz, der Schultergurt, der Inbusschlüssel für die Kettenspannung und eine Ölflasche enthalten.

Einfache Kettenspannung Einfach zu erreichende Schraube für die Spannung der Kette. Automatische Kettenschmierung Für einen wartungsarmen Einsatz der Teleskopsäge. Schnellschraubverschluss Die Teleskopsäge lässt sich in 3 Teile zerlegen und somit komfortabel lagern. Praktischer Schultergurt Kein Ermüden der Arme und Schultern dank optimaler Gewichtsverteilung. Verlängerungseinsatz Aus leichtem Fiberglas – für problemloses Sägen von bis zu 4 Meter hohen Ästen. Stabilitätshaken Ermöglicht sicheres und präzises Sägen von Ästen. Optimierter 30°-Schwertwinkel Für bequemes Arbeiten vom Boden aus. Sicherheitsentriegelung Verhindert ein unbeabsichtigtes Starten der Teleskopsäge. Transparenter Öltank Der Ölstand kann durch ein transparentes Sichtfenster kontrolliert werden. 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen. Der Wechselakku lässt sich in weiteren 18 V Kärcher Battery Power-Plattformgeräten verwenden.