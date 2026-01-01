Punktstrahldüse | Kärcher

Die Punktstrahldüse eignet sich mit ihrem kräftigen, dünnen Strahl besonders für die gezielte Reinigung von Details und schmalen Zwischenräumen sowie das Entfernen von etwas hartnäckigeren Verschmutzungen. Sie ist die ideale Ergänzung zur beigelegten Flachstrahldüse des Druckreinigers. Nicht für die Tierreinigung geeignet.

Punktstrahl Dünner Strahl für gezielte Reinigung. Kräftig Für etwas hartnäckigere Verschmutzungen, Details und schmale Zwischenräume. Adaptiert an Pistole Einfacher Tausch der Düse.