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    Punktstrahldüse | Kärcher

    Grey cylindrical Kärcher accessory with a star-shaped internal structure, viewed from an angle.

    Punktstrahldüse

    Artikelnummer: 2.644-125.0

    Die Punktstrahldüse reinigt Details, schmale Zwischenräume und hartnäckigere Verschmutzungen. Adaptiert an die Pistole des Druckreinigers erzeugt sie einen kräftigen, dünnen Strahl.