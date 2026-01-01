Punktstrahldüse | Kärcher

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Artikelnummer: 2.884-281.0Die Punktstrahldüse garantiert müheloses Reinigen von Fugen, Ecken, Kanten und anderen schwer zugänglichen Stellen. Zusammen mit der Rundbürste ergeben sich zahllose Anwendungsmöglichkeiten.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
180 x 50 x 40
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete