Punktstrahldüse | Kärcher

Die Punktstrahldüse garantiert eine mühelose Reinigung von Fugen, Ecken, Kanten und anderen schwer zugänglichen Stellen. In Verbindung mit der Rundbürste ergeben sich zahllose weitere Anwendungsmöglichkeiten in Küche, Bad und WC. Damit wird die Fugenreinigung zur leichtesten Übung.

Befestigung für Zubehör Befestigung für Bürsten, Powerdüse und Verlängerung Gekrümmte Form Verbesserte Erreichbarkeit von unzugänglichen Stellen