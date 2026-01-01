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    Punktstrahldüse | Kärcher

    Black Kärcher steam cleaner nozzle on a white background.

    Punktstrahldüse

    Artikelnummer: 2.884-281.0

    Die Punktstrahldüse garantiert müheloses Reinigen von Fugen, Ecken, Kanten und anderen schwer zugänglichen Stellen. Zusammen mit der Rundbürste ergeben sich zahllose Anwendungsmöglichkeiten.