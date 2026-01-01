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    Rasennägel | Kärcher

    Black plastic ground spike with a pointed end and flat top, designed for securing objects into the ground.

    Rasennägel

    Artikelnummer: 2.445-024.0

    Zubehör für den Kärcher Mähroboter: die Rasennägel zur Fixierung des Begrenzungskabels im Rasen. Wachsen schnell in den Rasen ein und halten das Begrenzungskabel da, wo es hingehört.