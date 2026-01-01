Rasennägel | Kärcher

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Artikelnummer: 2.445-024.0Zubehör für den Kärcher Mähroboter: die Rasennägel zur Fixierung des Begrenzungskabels im Rasen. Wachsen schnell in den Rasen ein und halten das Begrenzungskabel da, wo es hingehört.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
103 x 24 x 13
Menge (Stück)
90
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete