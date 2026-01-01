Rasennägel | Kärcher

Mit Hilfe von Rasennägeln lässt sich das Begrenzungskabel des Mähroboters sicher im Rasen befestigen. Die Führungshaken garantieren einen zuverlässigen Halt – auch bei der Rückführung des Kabels sowie beim Anlegen einer Kabelreserve. Schon nach wenigen Wochen sind die Rasennägel unsichtbar in den Rasen eingewachsen.

Zuverlässige Fixierung des Begrenzungskabels Wachsen nach ein paar Wochen unsichtbar in den Rasen ein.