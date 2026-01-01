Saugroboter mit Wischfunktion RCV 3 | Kärcher

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Saugroboter mit Wischfunktion
Artikelnummer: 1.269-620.0
Akku-Gerät
1
Ladezeit Akku (min)
230
Akkutyp
Lithium-Ionen-Akku
Akkukapazität (Ah)
3.2
Reinigungsdauer pro Ladung (min)
120
Flächenleistung (abhängig vom Reinigungsmodus) (m²/h)
85
Schmutzbehälter (ml)
500
2-in-1-Schmutzbehälter (ml)
300
2-in-1-Frischwassertank (ml)
170
Saugleistung (Pa)
2500
Schallleistungspegel (dB(A))
67
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
100 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Farbe
Weiß
Software Updates verfügbar bis
2030-12-31
Gewicht Saugroboter (inkl. Wischeinheit und Wischtuch) (kg)
3.7
Gewicht Ladestation (kg)
0.6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
6.9
Höhe Saugroboter (mm)
94
Durchmesser Roboter (mm)
350
Abmessungen Ladestation (L x B x H) (mm)
80 x 150 x 102
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete