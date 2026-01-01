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    Saugroboter mit Wischfunktion RCV 5 Comfort | Kärcher

    Kärcher robotic vacuum cleaner with docking station, white, on a plain background.

    Saugroboter mit Wischfunktion

    RCV 5 Comfort

    Artikelnummer: 1.269-650.0

    • LiDAR-Navigation, Objekterkennung, KI-Kamera
    • Wischtuch für Nassreinigung, Teppichsensor und Auto Boost
    • Absaugstation, 2× Wischtuch, 2× Seitenbürste, 2× Filter