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    Saugroboter mit Wischfunktion RCV 5 | Kärcher

    White Kärcher robotic vacuum cleaner with a circular design, featuring a docking station and control buttons on top.

    Saugroboter mit Wischfunktion

    RCV 5

    Artikelnummer: 1.269-640.0

    • LiDAR-Navigation, Objekterkennung, KI-Kamera
    • Wischtuch für Nassreinigung, Teppichsensor und Auto Boost
    • Ladestation, 2× Wischtuch, 2× Seitenbürste, 2× Filter