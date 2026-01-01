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    Fensterroboter RCW 2 | Kärcher

    Kärcher window cleaning robot, three white cleaning pads, and a bottle of Kärcher window cleaning solution displayed on a plain white background.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    Reddot Design Award 2026

    Fensterroboter

    RCW 2

    Artikelnummer: 1.269-210.0

    • 2 Seitensensoren zur Rand- und Objekterkennung, Geschwindigkeit 3 min/m²
    • Rotierende Scheiben zur Reinigung, 2 Ultraschall-Sprühdüsen
    • 3× 2 Wischbezüge aus Mikrofaser, Reinigungsmittel