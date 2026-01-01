Fensterroboter RCW 2 | Kärcher

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Fensterroboter
Artikelnummer: 1.269-210.0
Volumen Reinigungsmitteltank (ml)
70
Flächenleistung je Tankfüllung (m²)
50
Reinigungsleistung (min/m²)
3
Saugleistung (Pa)
3300
Saugleistung maximal (Pa)
5000
Kabellänge (m)
5
Schallleistungspegel (dB(A))
76
Schalldruckpegel (dB(A))
62
Mindest-Fenstergröße (B x H) (cm)
35 x 35
Spannung (V)
100 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Notversorgungs-Akkutyp
Lithium-Ionen-Akku
Kapazität Notversorgungs-Akku (Ah)
0.65
Spannung Notversorgungs-Akku (V)
14.8
Laufzeit Notversorgungs-Akku (min)
40
Farbe
Weiß
Gewicht ohne Zubehör (kg)
1.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
292 x 160 x 71
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete