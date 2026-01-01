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    Fensterroboter RCW 4 Extra+ | Kärcher

    Kärcher window vac, a bottle of cleaning solution, and a stack of white cleaning pads on a plain background.

    Fensterroboter

    RCW 4 Extra+

    Artikelnummer: 1.269-233.0

    • 4 Ecksensoren zur Rand-, Objekt- und Kantenerkennung, Geschwindigkeit 2,5 min/m²
    • Wischtuch zur Reinigung, kontinuierliche Befeuchtung des Wischtuchs
    • 3× Wischtuch aus Mikrofaser, Reinigungsmittel