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    Fensterroboter RCW 4 | Kärcher

    Kärcher window vac, a bottle of window cleaning solution, and three white cleaning pads arranged on a plain white background.

    Fensterroboter

    RCW 4

    Artikelnummer: 1.269-230.0

    • 4 Ecksensoren zur Rand-, Objekt- und Kantenerkennung, Geschwindigkeit 2,5 min/m²
    • Wischtuch zur Reinigung, kontinuierliche Befeuchtung des Wischtuchs
    • 3× Wischtuch aus Mikrofaser, Reinigungsmittel