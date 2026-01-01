Mähroboter RCX 4 | Kärcher

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Mähroboter
Artikelnummer: 1.269-740.0
Flächenleistung (m²)
1500
Mähwerk Typ
Freischwingende Klingen
Anzahl Klingen
3
Schnittbreite (cm)
22
Schnitthöhe (mm)
20 60
Steigfähigkeit (%)
60
Mähanwendung
Mulchen
Kameratyp
3D-Stereo
Schmalste Korridorbreite (cm)
80
Anzahl Mähzonen (Stück)
10
Akkuladezeit (min)
75
Akkutyp
Lithium-Ionen-Akku
Akkuspannung (V)
18
Akkukapazität (Ah)
5
Ladestrom (A)
3
Schallleistungspegel (dB(A))
60
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
100 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Farbe
Schwarz
Software Updates verfügbar bis
2030-12-31
Abmessungen (L × B × H) (mm)
680 x 420 x 275
Mähdauer pro Akkuladung (min)
90
Gewicht ohne Zubehör (kg)
12.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
31
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen