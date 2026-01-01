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    Mähroboter RCX 4 | Kärcher

    Kärcher robotic lawn mower with black and yellow design, featuring a red stop button on top and two wheels.

    Mähroboter

    RCX 4

    Artikelnummer: 1.269-740.0

    • Navigation per GPS/RTK-Antenne/KI-Kamera, bis zu 1500 m², Steuerung per App
    • Allradantrieb für bis zu 60 % Steigung, Schnitthöhe 2–6 cm, Schnittbreite 22 cm
    • RTK-Antenne, Ladestation, Ersatzklingen