Mähroboter RCX 6 | Kärcher

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Mähroboter
Artikelnummer: 1.269-760.0
Flächenleistung (m²)
3000
Mähwerk Typ
Freischwingende Klingen
Anzahl Klingen
6
Schnittbreite (cm)
35
Schnitthöhe (cm)
2 10
Steigfähigkeit (%)
70
Mähanwendung
Mulchen
Kameratyp
3D-Stereo
Schmalste Korridorbreite (cm)
80
Anzahl Mähzonen (Stück)
10
Akkuladezeit (min)
35
Akkutyp
Lithium-Ionen-Akku
Akkuspannung (V)
18
Akkukapazität (Ah)
5
Ladestrom (A)
5
Schallleistungspegel (dB(A))
60
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
100 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Farbe
Schwarz
Software Updates verfügbar bis
2030-12-31
Abmessungen (L × B × H) (mm)
868 x 535 x 297
Abmessungen Roboter (L x B x H) (mm)
735 x 510 x 270
Gewicht Roboter (kg)
14.4
Mähdauer pro Akkuladung (min)
75
Gewicht ohne Zubehör (kg)
14.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
29.8
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete