Re!Fibe Universal Bodentuchset EasyFix | Kärcher

Das Re!Fibe-Bodentuchset enthält 2 saugstarke und strapazierfähige Bodentücher aus 100 Prozent recyceltem Polyester mit CiCLO®-Technologie¹⁾. CiCLO® ist eine Technologie, die die Zersetzung von Polyesterfasern beschleunigt, was zu weniger Wasserverschmutzung durch Mikroplastik führt.²⁾ Die hohe Dampfdurchlässigkeit des Tuchs ermöglicht exzellente und hygienische Reinigungsergebnisse. Dank des Klettsystems lassen sich die Bodentücher leicht und schnell fixieren. Auch während der Arbeit bleibt das Tuch sicher positioniert und kann nicht verrutschen.

100 % recyceltes Polyester mit CiCLO®-Technologie¹⁾ Die spezielle Schlingenstruktur im Tuch sorgt für eine besonders gute Schmutzaufnahme und gründliche Reinigungsergebnisse auf allen versiegelten Hartflächen. Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden. Komfortables Klettsystem Einfaches Anbringen des Bodentuchs an der Bodendüse nur durch Andrücken. Kein Verrutschen des Bodentuchs beim Reinigen. Fußlasche am Bodentuch Kein Schmutzkontakt beim Tuchwechsel: einfach auf die Fußlasche treten und die Bodendüse nach oben wegziehen. Anwendungsgebiet (z. B. Trennung von Küche und Bad) kann in einem Feld auf der Fußlasche notiert werden. Bodentuch steht an allen Seiten der Bodendüse über Für die mühelose Reinigung von Ecken, Kanten und anderen schwer erreichbaren Stellen.