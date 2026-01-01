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    Reinigungsset für Fassaden und Glasflächen | Kärcher

    Kärcher telescopic lance with a brush attachment and a black rectangular accessory on a white background.

    Reinigungsset für Fassaden und Glasflächen

    Artikelnummer: 2.644-249.0

    Set bestehend aus dem Teleskopstrahlrohr TLA 4 und dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz. Für die einfache Reinigung schwer erreichbarer Objekte wie Hausfassaden oder Wintergärten.