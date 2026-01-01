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    RM Glasreiniger 500, 500ml *AT | Kärcher

    Kärcher glass cleaner bottle with yellow label, featuring a woman cleaning a window using a Kärcher window vac.

    RM Glasreiniger 500, 500ml *AT

    Artikelnummer: 6.295-933.0

    Zur streifenfreien Reinigung aller wasserfesten glatten Oberflächen. Entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen wie Fettfilme, Insekten, Hautfette und Emissionen.